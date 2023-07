Mbappe: „Nicht hilfreich“ bei PSG zu spielen

Superstar Kylian Mbappe hat erneut Wirbel in die anhaltenden Spekulationen um seine Zukunft beim französischen Fußball-Meister Paris St. Germain gebracht. Dass er bei PSG spiele sei hinsichtlich seines Ansehens in Frankreich „nicht hilfreich“, sagte der 24-Jährige dem Magazin France Football, weil Verein und Mannschaft stark polarisieren würden.

Angesprochen auf das erneut frühe Scheitern in der Champions League übte Mbappe zudem leise Kritik an der Vereinsführung. "Ich weiß nicht, was PSG fehlt. Wir haben getan, was wir konnten, Punkt", betonte der Weltmeister von 2018: "Man muss mit den Leuten sprechen, die die Mannschaft zusammenstellen, die den Kader organisieren, die diesen Verein aufbauen." PSG war in der vergangenen Saison im Achtelfinale der Königsklasse an Bayern München gescheitert.