NBA führt Pokalwettbewerb ein - Finale in Vegas

Die NBA führt einen jährlichen Pokal-Wettbewerb inmitten der Saison ein - mit großem Finale in Las Vegas. Die nordamerikanische Elite-Liga des Basketballs verkündete am Samstag ihr Konzept, das laut Commissioner Adam Silver „schon vor 15 Jahren diskutiert wurde“ und an Cup-Wettbewerbe im Fußball erinnert.

Das "In-Season Tournament" sieht an Dienstagen und Freitagen im November Spiele aller 30 NBA-Teams in sechs Fünfergruppen vor. Die Gruppensieger und zwei Wildcard-Teams schaffen den Sprung ins Viertelfinale, es folgen die Halbfinals sowie das große Endspiel im Spielerparadies in der Wüste Nevadas am 9. Dezember. Der Sieger erhält den NBA Cup.