Der Schicksalstransfer des FC Bayern - Kane-Poker wird zur Hängepartie

Denn es wird immer deutlicher, dass sich die Stürmersuche des deutschen Rekordmeisters auf Kane fixiert. Zwar ist sich der Klub nach SPORT1 -Informationen mit dem Engländer grundsätzlich über einen Wechsel einig, doch ein erstes Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro sollen die Spurs abgelehnt haben. Brisant: Tottenham-Boss Daniel Levy gilt als knallharter Verhandlungspartner, will seinen Torjäger partout nicht hergeben.

Schweinsteiger und Hamann befürworten Kane-Transfer

Dagegen betonte Schweinsteiger, dass Kane „gut zu uns passt“. Der 29-Jährige müsse sich fragen, ob er „in seinem Leben und in seiner Karriere als Fußballspieler einen Titel gewinnen will. Ich weiß, dass er ein Mensch ist, der gerne seine Familie und Freunde um sich hat, und München ist der beste Ort dafür“.

Kane? „Das wäre einfach nur geil“

„Wenn Kane zu Bayern wechseln würde, wäre das einfach nur geil“, betonte der Brasilianer bei Sky und fügte an: „Jeder Fan in Deutschland würde sich freuen, so einen Superstar in der Bundesliga bewundern zu können, nicht nur die Bayern-Fans.“