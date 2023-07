Wimbledon: Zverev scheitert an Berrettini

Olympiasieger Alexander Zverev ist in der dritten Runde der 136. All England Championships in Wimbledon als letzter Deutscher gescheitert.

Alexander Zverev ist in der dritten Runde der 136. All England Championships gescheitert. Der Olympiasieger unterlag dem Italiener Matteo Berrettini in 2:27 Stunden 3:6, 6:7 (4:7), 6:7 (5:7). Berrettini, der 2021 das Finale in Wimbledon gegen Novak Djokovic verloren hatte, trifft nun auf den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz.