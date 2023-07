Wimbledon: Er lässt die Tennis-Welt völlig fassungslos zurück

Holger Rune zieht in einem epischen Match ins Wimbledon-Achtelfinale ein. Gegner Fokina lässt Fans und Experten mit einem voll in die Hose gegangenen Kniff im Match-Tiebreak fassungslos zurück.

Am Ende eines dramatischen, fünf Sätze langen Drittrunden-Duells in Wimbledon hat sich der Spanier Alejandro Davidovich Fokina gegen Holger Rune zum Gespött der Tennis-Welt gemacht.

Fokina von allen guten Geistern verlassen

Schon Wimbledon 2022 endete für Fokina kurios

Fans, Experten und anscheinend auch Fokinas Box zeigten sich völlig entgeistert, dass er in einem so kritischen Moment des Spiels eine so riskante Aufschlagvariante wählte. Diverse Kommentatoren merkten an, so etwas noch nie in einer solchen Situation gesehen zu haben.