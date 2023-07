Rapinoe macht Schluss! Frauenfußball verliert sein wohl prominentestes Gesicht

Die US-Nationalspielerin will die Fußballschuhe am Ende der laufenden Saison an den Nagel hängen. „Mit einem tiefen Gefühl von Frieden und Dankbarkeit habe ich beschlossen, dass dies meine letzte Saison sein wird, in der ich dieses schöne Spiel spiele“, sagte die 38-Jährige in einem Instagram-Statement.