Doppelte Zitterpartie für Verstappen nach Silverstone-Quali! Red-Bull-Pilot unterläuft kurioser Fehler Doppelte Zitterpartie für Verstappen

Max Verstappen lässt beim Qualifying in Silverstone wieder einmal alle hinter sich. Doch anschließend muss der Red-Bull-Pilot ein wenig zittern. Bereits während des Qualifyings erlebt der Weltmeister eine Schrecksekunde.

Turbulentes Qualifying für Max Verstappen!

Am Ende stand in Silverstone (Rennen am Sonntag ab 16 Uhr) dennoch seine bereits siebte Pole in dieser Saison - und es sieht so aus, als ob der Red-Bull-Pilot diese auch behalten darf.

Was war passiert? Es gab Gerüchte, dass der Weltmeister den Mercedes-Fahrer George Russell am Ende der ersten Qualifying-Session unter Gelb überholt haben soll, was eine Strafe zur Folge hätte.

Verstappen wehrte sich aber sofort und erklärte: „Ich war schon vor dem Panel an ihm vorbei“. Zwar zeigen TV-Bilder, dass Verstappen bei einem blinkenden Leuchtsignal an Russell vorbeigefahren ist - doch dies war wohl zunächst nur weißes Licht, ehe es auf gelb umschaltete.

Daher ist bisher auch nichts über eine offizielle Untersuchung der FIA bekannt.

F1-Qualifying in Silverstone: Verstappen sorgt für Schrecksekunde

In Q1 hatte Verstappen zuvor eine viele größere Schrecksekunde zu überstehen. Denn als der 25-Jährige aus der Box fuhr, unterlief ihm ein kurioser Fauxpas.

Bei rutschigen Bedingungen schaffte der Niederländer die spitze Ausfahrt nicht optimal und nahm den Beton mit, wobei der Frontflügel des Red Bulls beschädigt wurde.

Doch das war nicht der einzige Schreck für das Red-Bull-Team, wie Motorsportchefberater Helmut Marko verriet.

„Das war eine doppelte Schrecksekunde, als er die Mauer geküsst oder eigentlich umarmt hat. Dann hat er beim Wegfahren noch ein Kabel von unserer ganzen Station weggerissen. Da war ungewohnte Hektik bei uns“, sagte Marko bei Sky.

