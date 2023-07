Speerwerfer Weber deklassiert Konkurrenz

Speerwerfer Julian Weber verteidigte am Samstag mit 88,72 m erfolgreich seinen DM-Titel und sicherte sich sein Ticket für die WM in Budapest.

Speerwerfer Julian Weber (Mainz) hat seine nationale Spitzenstellung bei den deutschen Meisterschaften in Kassel eindrucksvoll untermauert. Der Europameister verteidigte am Samstag mit 88,72 m erfolgreich seinen DM-Titel und sammelte auf dem Weg zu den Weltmeisterschaften in Budapest (19. bis 27. August) weiteres Selbstvertrauen.