Verstappen in Silverstone auf der Pole Position

Max Verstappen holt sich Pole in Silverstone © AFP/SID/BEN STANSALL

Weltmeister Max Verstappen im Red Bull hat sich die Pole Position für den britischen Grand Prix in Silverstone (Sonntag, 16.00 Uhr/Sky) gesichert. Der Niederländer setzte sich im Qualifying vor dem Überraschungsteam McLaren mit Lando Norris (Großbritannien) und Oscar Piastri (Australien) durch.

Für Verstappen ist es die 27. Pole seiner Formel-1-Karriere und bereits die siebte der Saison. Sein Teamkollege Sergio Perez (Mexiko) scheiterte zum wiederholten Mal in dieser Saison im Q1 und steht auf dem 16. Startplatz. Haas-Pilot Nico Hülkenberg schaffte es ins Q2 und steht am Sonntag in der Startaufstellung auf Platz elf.