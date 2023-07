DM: Hochspringer Potye triumphiert in Przybylko-Abwesenheit

Tobias Potye zum dritten Mal in Folge deutscher Meister © FIRO/SID

Tobias Potye gewann am Samstag die deutsche Hochsprung-Meisterschaft. Potye stellte mit übersprungenen 2,27 m seine Saisonbestleistung ein.

Hochspringer Tobias Potye (München) hat bei den deutschen Meisterschaften in Kassel mit einer überzeugenden Vorstellung den Titel gewonnen.

Der Vize-Europameister stellte am Samstag im Auestadion mit übersprungenen 2,27 m seine Saisonbestleistung ein und präsentierte sich sechs Wochen vor der WM in Budapest (19. bis 27. August) in solider Verfassung.