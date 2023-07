Nach zwölf Jahren: De Gea verlässt Manchester United

De Gea will eine neue Herausforderung © IMAGO/Simon Stacpoole/SID/IMAGO/Simon Stacpoole

Der spanische Nationaltorhüter David de Gea verlässt den englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United nach zwölf Jahren. „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um eine neue Herausforderung anzunehmen“, schrieb der 32-Jährige am Samstag in den Sozialen Netzwerken: „Manchester wird immer in meinem Herzen sein.“