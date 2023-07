Mit Neuzugang Bülter: Hoffenheim gewinnt ersten Test

Die TSG Hoffenheim ist mit einem 3:1-Sieg bei Astoria Walldorf in die Saisonvorbereitung gestartet. Auch ein Neuzugang stand in der Startelf.

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim ist mit einem Sieg in die Saisonvorbereitung gestartet. Mit Neuzugang Marius Bülter in der Startformation gewann die TSG den Test beim Regionalligisten FC Astoria Walldorf mit 3:1 (1:0). Der 30-Jährige, der erst am Donnerstag von Absteiger Schalke 04 zu Hoffenheim gewechselt war, blieb bei seinem Debüt aber ohne Tor.