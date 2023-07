Tour de France: Bitteres Ende einer Ära:- "Keiner hat verdient, so abzutreten"

An diesem Nachmittag stand all dies jedoch im Schatten des Cavendish-Dramas.

Tour de France: Drama um Mark Cavendish

Stattdessen stieg er in den Krankenwagen und wurde ins nächste Hospital gefahren. Dabei befand sich sein Arm schon einer Schlinge. Der Sturz ist doppelt bitter für den Sprinter, der am Vortag nur knapp seinen 35. Tour-Sieg verpasst hatte und damit dicht dran war, seine Tour-Karriere mit einem Paukenschlag abzuschließen.

„Herzzerreißend!“ Kittel reagiert auf Cavendish-Sturz

„Das ist so unglaublich herzzerreißend“, schrieb Marcel Kittel, der jahrelang mit Cavendish um Tour-Siege gekämpft hatte, bei Twitter. „Keiner hat es verdient, so abzutreten“, meinte der frühere deutsche Publikumsliebling Jens Voigt bei Eurosport: „Gerade nicht so ein Champion wie er und in der Form, in der er gerade ist. Das ist echt tragisch.“