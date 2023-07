Seitz siegt am Stufenbarren - 25. deutscher Meistertitel

Elisabeth Seitz triumphiert bei der DM in Düsseldorf © IMAGO/Horst Schnase/SID/IMAGO/Horst Schnase

Rekordmeisterin Elisabeth Seitz hat sich bei den deutschen Kunstturn-Meisterschaften in Düsseldorf ihren 25. nationalen Titel gesichert. Die Stuttgarterin siegte bei den Finals am Stufenbarren vor den beiden Chemnitzerinnen Sophie Scheder und Pauline Schäfer-Betz.

Gleich zwei Goldmedaillen sicherte sich Daniel Mousichidis aus Schwalbach, der sich am Boden und am Pauschenpferd durchsetzte. Überraschungs-Meisterin am Boden wurde die Dresdnerin Mia Neumann.