Formel 2: Vesti gewinnt Sprint in Silverstone

Mit einem Sieg im Formel-2-Sprintrennen von Silverstone hat der von Mercedes geförderte Däne Frederik Vesti (Prema) seine Führung in der Gesamtwertung weiter ausgebaut. Der 21-Jährige lag bei regnerischem Wetter auf dem Silverstone Circuit im Ziel vor dem auch in der Gesamtwertung zweitplatzierten Theo Pourchaire (Frankreich/ART) und dem Australier Jack Doohan (UNI-Virtuosi).

Am Sonntag (14.15 Uhr/Sky) findet in Silverstone das Hauptrennen statt. Deutsche Fahrer sind in dieser Saison in der Formel 2, die Mick Schumacher 2020 gewann, nicht am Start.