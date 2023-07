Formel 1: „Frankenstein-Autos“ entfachen neuen Zoff zwischen Horner und Wolff

Wolff kontert Horner-Bedenken

„Ich glaube, was ihm Angst macht, ist vielleicht, dass sein Motorenprogramm nicht so läuft, wie er sich das vorstellt. Darum will er das Reglement jetzt killen. Man muss jedenfalls immer hinterfragen, was die echte Motivation ist, die dahintersteckt, wenn jemand solche Dinge sagt“, stichelte Wolff.