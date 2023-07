Sensationelle Transferwende bei Eintracht Frankfurt?

Möglicherweise verhindert auch die Regel, dass nur eine bestimmte Anzahl von Nicht-EU-Spielern im Kader stehen dürfen, einen Wechsel des Japaners in die Serie A.

Dabei hatte Eintracht Frankfurt die Trennung zum Saisonende schon am 12. April vermeldet, der 26-Jährige wollte seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Sportvorstand Markus Krösche sagte damals: „Gerne hätten wir Daichi auch in Zukunft bei der Eintracht gesehen, doch die Interessen des Spielers gingen damit nicht einher.“

Der japanische WM-Teilnehmer konnte in der Rückrunde selten überzeugen, steuerte wettbewerbsübergreifend nur noch sieben Scorerpunkte bei. Borussia Dortmund wollte ihn, allerdings fanden beide Parteien nicht zueinander.

Eintracht-Tür für Kamada weiterhin geöffnet

Die Frankfurter haben zwar Fares Chaibi, mit dem sie seit Monaten einig sind, ganz oben auf ihrer Liste stehen. Doch der FC Toulouse will sehr viel Geld, fix ist der Deal deshalb weiterhin nicht.

Wird deshalb plötzlich Kamada wieder ein nicht mehr für möglich gehaltenes Thema? Krösche hat stets alle Optionen im Blick, will für den Fall der Fälle gerüstet sein.

Kamada ablösefrei - aber ohne Abnehmer

Fakt ist: Den Sprung zu einem Verein, der eine Etage höher als die Eintracht angesiedelt ist, gab es für Kamada trotz Ablösefreiheit bisher nicht. Nach einem ganz starken Lauf im Herbst und Winter folgte der für ihn schmerzhafte Leistungseinbruch in der Rückserie.

Eintracht-Macher Krösche hat in der Zwischenzeit die Lücken in der Defensive weitestgehend geschlossen. Nun will er das zentrale Mittelfeld angehen und qualitativ breiter aufstellen.