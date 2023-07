Kylian Mbappé schießt gegen PSG-Bosse: "Ich kann nicht zaubern"

Kylian Mbappé führt das stetige Verfehlen der sportlichen Ziele von Paris Saint-Germain auf die Klub-Bosse zurück. Damit heizt der Superstar die Spekulationen über einen möglichen Abschied weiter an.

Seit Jahren will Paris Saint-Germain mit allen Mitteln an Europas Spitze, die Champions League gewinnen. Doch seit Jahren läuft der französische Top-Klub diesen hohen Ambitionen hinterher.

Kylian Mbappé sieht die Hauptschuld für das ständige Verpassen aber nicht bei den Spielern und vor allem nicht bei sich selbst, sondern bei den Bossen des Klubs. In einem Interview mit France Football sprach der Superstar über die Rückschläge und äußerte brisante Kritik.

„Ich weiß nicht, was PSG fehlt (um die Champions League zu gewinnen; Anm. d. Red.) , das ist für mich keine allzu große Frage. Wir haben getan, was wir konnten, Punkt. Man muss mit den Leuten sprechen, die diese Mannschaft zusammenstellen, die diesen Verein gestalten“, betonte der 24-Jährige.

Mbappé untermauerte, dass er selbst seinen Job so gut wie möglich gemacht habe. Schließlich sei er zum fünften Mal in Folge bester Spieler und Torschützenkönig der Ligue 1 geworden.

„Ich kann auch nicht zaubern. Die anderen Spieler haben auch alles gegeben“, erklärte der Franzose und fügte hinzu: „Manchmal stößt man im Fußball an seine Grenzen. Deshalb ist das nicht so sehr eine Frage für mich, sondern mehr für die Führungsetage.“

Verlässt Mbappé PSG schon diesen Sommer?

Am dichtesten war PSG 2020 am Champions-League-Triumph, als der Klub erst im Finale gegen den FC Bayern München den Kürzeren zog (0:1). In den vergangenen beiden Jahren schied der französische Abomeister jeweils schon im Achtelfinale aus.