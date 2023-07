Bayern-Legende Schweinsteiger fällt hartes Urteil über Choupo-Moting

Choupo-Moting spielt seit 2020 für die Bayern , verlängerte erst im März seinen Vertrag bis 2024. Nach dem Abgang von Robert Lewandowski hatte der kamerunische Nationalspieler die Rolle im Sturmzentrum übernommen, kam in 30 Spielen auf 17 Tore und vier Vorlagen.

Schweinsteiger: Kane „würde gut zu uns passen“

Inzwischen buhlen die Bayern heftig um Tottenham-Angreifer Harry Kane. Nach SPORT1 -Informationen ist sich der aktuelle Deutsche Meister mit dem Engländer einig. Ein erstes Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro sollen die Spurs aber abgelehnt haben.

„Ich denke, er würde gut zu uns passen“, sagte Schweinsteiger über Kane. Der 29-Jährige müsse „sich fragen, ob er in seinem Leben und in seiner Karriere als Fußballspieler einen Titel gewinnen will. Ich weiß, dass er ein Mensch ist, der gerne seine Familie und Freunde um sich hat, und München ist der beste Ort dafür“.