Gymnastik-DM: Fünfmal Gold für Weltmeisterin Varfolomeev

Darja Varfolomeev hat bei den deutschen Meisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in den vier Gerätefinals alle Goldmedaillen gewonnen.

Kompletter Triumph für Darja Varfolomeev: Einen Tag nach ihrem ungefährdeten Sieg im Mehrkampf hat die Keulen-Weltmeisterin bei den deutschen Meisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Düsseldorf auch in den vier Gerätefinals erstmals alle Goldmedaillen gewonnen.