Boxen: René Wellers Ehefrau plant schon seine Beerdigung

„Es kann jeden Tag mit dem Champ zu Ende gehen“, sagte Maria Weller der Bild . Es sehe nicht gut aus für ihren 69 Jahre alten Mann, der zweimal Europameister, neunmal Deutscher Meister und Weltmeister im kleinen Verband WAA war und seit 2014 an Demenz leidet.

„René verweigert inzwischen immer wieder die Nahrungsaufnahme. Etwas Grießbrei mit Zucker und Zimt ist manchmal das Einzige, was er zu sich nimmt, dazu etwas Kakao. Oft sitze ich bis 4 Uhr im Wohnzimmer an seinem Bett. Ich bin jetzt auf alles vorbereitet“, so Maria Weller weiter.