Tour de France LIVE: Deutscher Sieg auf Wundertüten-Etappe? - Die 8. Etappe im TV, Stream, Ticker

Nach zwei harten Tagen in den Bergen kommen die Sprinter wieder zum Zug. Mischt Phil Bauhaus erneut im Kampf um den Tagessieg mit?

Was jetzt schon klar sein dürfte: Der Sieger in Libourne wird wahrscheinlich nicht der klassische sprinter-Typ sein. Die Zielgerade hat nochmal eine leichte Steigung in petto. Daher dürften eher bergfeste Sprinter hier im Vorteil sein.