WWE SmackDown: Schock-Szenen um Jimmy Uso - mit einem spannenden Detail ...

Hier zerfällt Roman Reigns' WWE-Clan

Martin Hoffmann

Bei WWE SmackDown geht die Story um die Bloodline turbulent weiter. Jey Uso fordert Roman Reigns nach einer Attacke auf Bruder Jimmy heraus. Vorher lässt auch eine andere Szene aufhorchen.

Schock-Szenen um Jimmy Uso - und die Anbahnung des größten Matches des WWE-Sommers, mit Bruder Jey im Zentrum: In der großen Familienfehde bei WWE geht es weiter hoch her.

„Prozess“ gegen Roman Reigns mündet im Chaos

Bei SmackDown im ehrwürdigen Madison Square Garden in New York folgte nun wie vorab angekündigt der „Trial of Roman Reigns“, in dem sich der „Tribal Chief“ laut Drehbuch vor seinem Bloodline-Clan zu verantworten hatte (analog zu den „Prozessen“ gegen Sami Zayn und Jimmy Uso, die WWE in den vergangenen Monaten starke Quoten eingebracht hatten).

Nun waren es Reigns‘ Neffen Jimmy und Jey Uso, die über Reigns richteten, nachdem sie Onkel Reigns und ihren jüngeren Bruder Solo Sikoa in dem „Bloodline Civil War“ besiegt und Jey Reigns dabei geschultert hatte. Es ging um die Frage, ob Reigns nun nach samoanischer Familientradition noch als Stammesführer geeignet sei.

Reigns selbst tat zunächst auch, als ob er sich die Frage stellen würde, kniete gar vor Jey, um zu signalisieren, dass er ihn als neues Familienoberhaupt anerkennen würde. Stattdessen kam es, wie es kommen musste: Reigns verpasste Jey stattdessen einen Tiefschlag und eine große Prügelei entbrannte.

Jey Uso fordert Reigns für den SummerSlam heraus

Diese nahm ein böses Ende für Jeys Zwillingsbruder Jimmy, der von Reigns und Sikoa heftig verprügelt wurde: Er wurde mehrfach mit Kopf und Schulter gegen die stählerne Ringtreppe geschleudert, während der zwischenzeitlich in die Ringseile gefesselte Jey hilflos zuschauen musste.

Sikoa verpasste Jimmy anschließend einen Splash vom Seil durch den Kommentatorentisch, Helfer und Sicherheitskräfte schritten schließlich ein, ehe es auch Jey schlimmer erwischte. Jimmy wurde letztlich auf eine Trage gepackt und in einen Krankenwagen verfrachtet.

Der für den Moment allein zurückgelassene Jey sprach dann aus, was sich klar angedeutet hatte: Er forderte Reigns am Ende der Show zu einem Titelmatch beim SummerSlam am 5. August im NFL-Stadion der Detroit Lions heraus - um die Ära des Tribal Chief „ein für allemal zu beenden“.

Mit Solo Sikoa ist etwas im Busch ...

Was über dieses auf den nahenden Großevent hinarbeitenden Ereignisse hinaus aufhorchen ließ: Wohlbewusst wurde von WWE - nicht zum ersten Mal - ein spannungsreicher Moment zwischen Reigns und dem aufstrebenden Sikoa eingestreut.

Sikoa, bislang als stiller Vollstrecker der Bloodline porträtiert, fiel zwischenzeitlich die Lei-Kette von Reigns in die Hände, die nach samoanischer Tradition seinen Rang als Stammesführer symbolisiert - und er schaute sie sich lang an und zögerte, sie Reigns zu überreichen. Die Fans, die verstanden, dass etwas im Busch ist, riefen „Put it on, put it on“, letztlich wurde die Situation aber vorerst aufgelöst, als Jey beide attackierte.

Es erscheint eindeutig, dass Sikoa sich irgendwann selbst gegen Reigns wenden wird und WWE eine große Fehde der beiden plant, mit dem Potenzial, Sikoa groß rauszubringen - analog dazu, wie einst das Phänomen Batista kreiert wurde, indem der heutige Hollywood-Star sich 2005 gegen seinen Boss Triple H wandte.

Es liegt viel Spannung rund um Topstar Reigns in die Luft.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 7. Juli 2023:

WWE United States Title Match: Austin Theory (c) besiegt Sheamus

AJ Styles besiegt Karrion Kross