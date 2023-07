Trimmel hofft auf Gosens-Transfer

Christopher Trimmel würde einen Transfer von Fußball-Nationalspieler Robin Gosens zu Union Berlin begrüßen. "Ich würde mich freuen, wenn ein Spieler mit so einem Namen zu uns kommen würde. Es spricht für die Entwicklung des Vereins, dass so ein Spieler überhaupt mit dem Verein in Verbindung gebracht wird", sagte der Kapitän des Bundesligisten bei Sky.