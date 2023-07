Anzeige

Lückenkemper hat viel vor: Bei der WM "richtig performen" Lückenkemper hat viel vor: Bei der WM "richtig performen"

Gina Lückenkemper wurde 2022 Europameisterin über 100m © FIRO/SID

SID

Gina Lückenkemper will bei den Deutschen Meisterschaften der Leichtathleten weiter Fahrt aufnehmen - für ihr ganz großes Ziel bei der WM in Budapest.

Sprinterin Gina Lückenkemper (Berlin) will bei den Deutschen Meisterschaften der Leichtathleten in Kassel weiter Fahrt aufnehmen - für ihr ganz große Ziel bei der WM in Budapest (19. bis 27. August). "Ich habe aus dem vergangenen Jahr noch eine Rechnung mit der WM offen. Da war wieder im Halbfinale Schluss, obwohl ich eine Zeit gelaufen bin, die in den Jahren zuvor meist für das Finale gereicht hätte", sagte die Europameisterin dem Münchner Merkur/TZ: "Das Niveau ist einfach krasser geworden – ich möchte da ein Wörtchen mitreden."

Im Finale über 100 m am Abend im Auestadion (18.45 Uhr/ZDF) ist Lückenkemper natürlich die große Favoritin, mit ihrer Saisonbestzeit von 11,00 Sekunden liegt die 26-Jährige aber "nur" auf Platz 20 in der Welt. Aber sie traut sich noch mehr zu. "Ich glaube nicht, dass wir schon am Ende der Fahnenstange angekommen sind", sagte Lückenkemper: "Ich bin einfach schon in einem komplett anderen Fitnesszustand, als es noch im vergangenen Jahr der Fall gewesen ist."

Anzeige

Lückenkempers langsamste 100-Meter-Zeit in diesem Jahr sind 11,17 Sekunden, "und das bei Gegenwind", sagte die Sprinterin, die in den USA trainiert: "Das konstante Niveau, das ich dieses Jahr auf die Bahn bringe, ist schon nochmal eine Spur krasser. Aber: Das große Ziel ist und bleibt die WM – und die findet erst im August statt. Da will ich richtig performen."