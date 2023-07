Basketball-Olympiasiegerin McCray-Penson gestorben

Der US-amerikanische Basketball trauert um Nikki McCray-Penson. Die zweimalige Olympiasiegerin starb am Freitag im Alter von 51 Jahren, sie erlag einem Krebsleiden. Dies bestätigte die Rutgers University, bei der McCray-Penson bis zuletzt im Trainerteam tätig war. 1996 in Atlanta und 2000 in Sydney hatte sie mit den USA olympisches Gold gewonnen. 1998 triumphierte sie bei der WM in Deutschland.