Bundesliga: Viel mehr als nur ein Bad Boy! Xhaka wie der junge Alonso?

„Vom Grundsatz her sollten die älteren Spieler bei der Professionalität Vorbild für die jüngeren sein. Das ist bei uns sicher nicht immer so gewesen. Wenn man die Saison sieht – im Altersbereich ab 27, 28 geht das schon besser. Da gab es manche Spieler, die nicht diese Professionalität und nicht diese Bindung an den Tag gelegt haben. Deswegen ist es wichtig, dass wir neue Reize im Kader setzen“, kündigte Rolfes an.