Französin Henry verpasst die WM

Die frühere Kapitänin Amandine Henry wird den französischen Fußballerinnen bei der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) fehlen. Wie der französische Verband am Freitag mitteilte, hat die 33-Jährige im Training eine Verletzung an der linken Wade erlitten.