Tour de France: Das "absolute Biest", das auch den Armstrong-Clan erstaunt

Jonas Vingegaards Edelhelfer Wout van Aert verblüfft mit seiner irren Performance am Tourmalet die Radsport-Gemeinde. Auch der Rivale Tadej Pogacar verneigt sich in Ehrfurcht.

Wout van Aert: „Er ist ein absolutes Biest“

Auch Pogacar voller Ehrfurcht

Am Donnerstag reichten van Aerts Feuerbeine nicht, um den von seinem Team ausgeheckten Plan zu vollenden, den am Vortag weit zurückgefallenen Pogacar den K.o.-Hieb zu verpassen: Pogacar schlug zurück, was Fragen an die Strategen von Jumbo-Visma aufwarf - aber nicht schmälerte, wie van Aert seine Aufgabe als Tempomacher erfüllte.