Wimbledon: Murray verliert Marathon-Match gegen Tsitsipas

Lokalmatador Andy Murray leistet in Wimbledon Tennis-Star Tsitsipas über bald fünf Stunden erbitterte Gegenwehr - am Ende tritt der Fast-Vierziger als gefeierte Verlierer ab.

Alle Kampfkraft blieb am Ende doch unbelohnt: Lokalmatador Andy Murray ist in Wimbledon nach einem Marathon-Match ausgeschieden - und das auf den Tag genau zehn Jahre nach seinem ersten Titel beim Tennis-Rasen-Klassiker am 7. Juli 2013, was das dramatische Scheitern damit gleich doppelt bitte machte.