Saisonbestleistung und fünfter DM-Titel für Lita Baehre

Vize-Europameister Bo Kanda Lita Baehre ist erneut deutscher Meister im Stabhochsprung. Der 24-Jährige triumphierte bei seinem Heimspiel direkt am Rheinufer in Düsseldorf mit persönlicher Saisonbestleistung von 5,82 m und holte damit seinen bereits fünften DM-Titel.

Der als Top-Favorit gestartete Lita Baehre war am Freitag deutlich überlegen: Platz zwei ging an Oleg Zernikel (Landau), der Meister von 2021 übersprang 5,52 m. Aufsteiger Gillian Ladwig (Schwerin) wurde mit ebenfalls 5,52 m Dritter und landete vor Ex-Weltmeister Raphael Holzdeppe (Zweibrücken/5,42 m).

Die Stabhochsprung-Wettkämpfe im Rahmen der Finals wurden in diesem Jahr nach Düsseldorf ausgelagert. Bei den Frauen hatte Anjuli Knäsche am Donnerstag den Titel geholt. Der Rest der Deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik wird am Wochenende in Kassel ausgetragen.