Gündogan zu Ballermann-Song von Schieber: "Du bist verrückt"

Zehn Jahre nach seinem Kurzauftritt auf der größten Bühne des Vereinsfußballs träumt Schieber nun von ganz anderen Bühnen: Der Ex-Bundesligaprofi will am Ballermann für Furore sorgen - und den ersten Schritt zur Traumerfüllung ging er Ende des vergangenen Monats.

Dennoch kam die Idee zum Lied eher aus Spaß. Vor ein paar Wochen habe Schieber mit einem Freund, der semi-professionell als DJ arbeitet, aus „Jux einen Text gedichtet“. Von seinem Freund an der Gitarre begleitet nahm er den Song am Handy auf und schickte diesen anschließend an einen Produzenten.

Gündogan „passt nicht so richtig in die Party-Schlager-Szene“

Von Ilkay Gündogan, einem seiner „besten Kumpels im Fußball“, zeigte er aufgrund des vergangenen Endspiels in der Königsklasse hingegen lediglich das Trikot: „Ich wusste, dass er keine Zeit haben wird. Also habe ich ihn gar nicht erst gefragt. Außerdem passt er nicht so richtig in die Party-Schlager-Szene.“