Wimbledon: Zverev in der dritten Runde

Zverev trifft in Runde drei auf Matteo Berrettini © AFP/SID/ADRIAN DENNIS

Alexander Zverev steht in der dritten Runde der All England Championships und trifft dort auf Matteo Berrettini.

Alexander Zverev steht in der dritten Runde der All England Championships. Einen Tag nach seinem Auftaktsieg in drei Sätzen gegen den niederländischen Qualifikanten Gijs Brouwer bezwang der Olympiasieger auch Yosuke Watanuki aus Japan, der als „lucky loser“ ins Hauptfeld gekommen war, allerdings erst nach vier Sätzen. Für das 6:4, 5:7, 6:2, 6:2 gegen den 116. der Weltrangliste benötigte der Hamburger 2:25 Stunden.