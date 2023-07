Tennis, Wimbledon: Zverev nach Sieg gegen No-Name aus Japan in Runde 3 - Wortgefecht mit Referee & Fan

Alexander Zverev springt in Wimbledon in die dritte Runde. Gegen einen No-Name aus Japan gerät das Spiel des deutschen Tennis-Olympiasiegers aber kurzzeitig aus dem Takt - einmal mehr auch wegen eigener Einlassungen.

Alexander Zverev steht in der dritten Runde der All England Championships, hat sich zwischenzeitlich aber mal wieder selbst in die Bredouille gebracht.