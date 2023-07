Schwimm-DM: Vize-Weltmeisterin mit perfektem Start

Anzeige

Vize-Weltmeisterin Anna Elendt ist mit einem Sieg bei den deutschen Schwimm-Meisterschaften gestartet.

Vize-Weltmeisterin Anna Elendt ist mit einem Sieg in ihre WM-Generalprobe gestartet. Die 21-Jährige von der SG Frankfurt setzte sich am Freitag bei den deutschen Schwimm-Meisterschaften in Berlin (bis 9. Juli) souverän über die 100 m Brust in 1:06,93 Minuten durch.

"Es fehlt noch ein bisschen was hinten raus", sagte Elendt, die mehr als eine Sekunde über ihrem eigenen deutschen Rekord blieb (1:05,58) am ARD-Mikrophon. Ihr Ziel bei der WM im japanischen Fukuoka (14. bis 30. Juli) sei es, "so nah wie möglich an meine Bestzeit zu schwimmen und Spaß zu haben".

Während Elendt noch zwei Starts über 50 (Samstag) und 200 m (Sonntag) vor sich hat, feierte Europameisterin Isabel Gose bei den Wettkämpfen in der Hauptstadt bereits ihren dritten Titel. Nach Gold mit der Freistil-Mixed-Staffel (4x200 m) und über 1500 m am Vortag sicherte sich die Magdeburgerin auch über 400 m den Sieg in 4:04,23 Minuten.

"Es ist ein Formtest, wir stecken ja noch in der vollen Vorbereitung", sagte Gose, die auf dieser Strecke den deutschen Rekord hält (4:03,21 Minuten). Mit ihrer Zeit könne sie so kurz vor der WM aber "definitiv zufrieden" sein.

Ihr Partner Lukas Märtens (Magdeburg), der wie Gose im vergangenen Jahr EM-Gold über 400 m Freistil gewonnen hatte, tritt in Berlin auf den Rückenstrecken an. Nach Gold über 200 m am Donnerstag musste sich der 21-Jährige (55,16 Sekunden) über die 100 m dem EM-Dritten Ole Braunschweig (Berlin/55,03) und Marek Ulrich (Leipzig/55,12) geschlagen geben.