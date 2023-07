Spielabsage in der ELF: Leipzig Kings unter Druck

Die Leipzig Kings werden am Samstag nicht ihr Heimspiel austragen © IMAGO/Beautiful Sports

Die finanziellen Sorgen bei den Leipzig Kings sind weiterhin enorm groß. Nun musste das Team der European League of Football ihr Heimspiel für das anstehende Wochenende absagen.

Der sächsische Klub aus der European League of Football (ELF) kann wegen anhaltender Finanzprobleme am Samstag nicht zum Heimspiel gegen die Prague Lions antreten, wie er am Freitag bei Instagram mitteilte.