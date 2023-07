Formel-1-Star Hülkenberg: "Der Zug fährt komplett in die falsche Richtung"

Beim Sprint am Samstag rettete sich der 35-Jährige auf abtrocknender Strecke dank eines Reifenwechsels zum richtigen Zeitpunkt wenigstens noch als Sechster über die Ziellinie. Im Grand Prix am Sonntag schied er mit Hydraulikschaden aus, hätte aber wohl auch sonst keine realistische Aussichten auf Punkte gehabt. Denn der Haas hat nach wie vor eine Achillesferse: Den Reifenverschleiß.

Das sei „ziemlich offensichtlich“, betonte Hülkenberg in einem Interview mit ServusTV und ergänzte: „Da brennt natürlich bei Günther (Steiner; Anm. d. Red.) und beim Teammanagement auch so ein bisschen der Baum, wir brauchen da eine Lösung.“

Haas? „Nicht so ein Powerhaus wie die Topteams“

„Wir haben nicht die Ressourcen, wir sind kein Hersteller. Wir haben einen kleinen Workshop, und wir kaufen ja eigentlich alles von Ferrari, was geht und was man darf. Den Rest machen wir mit Dallara zusammen. Das ist natürlich nicht so ein Powerhaus wie die Topteams. Zudem haben wir natürlich auch nicht die besten Techniker. Die sind bei den Topteams“, erklärte Hülkenberg.

„Zug fährt komplett in die falsche Richtung“

Und weiter: „Weil es ist schon bitter, wenn du am Samstag so gut bist und am Sonntag halt nicht. Der Zug fährt komplett in die falsche Richtung, und das ist uns jetzt schon fünf- oder sechsmal passiert.“