TV-Pläne für Frauen-WM enthüllt!

Die Partien werden nicht nur live im Fernsehen laufen, sondern, wenn die ARD überträgt, auch in voller Länge in der ARD -Mediathek abrufbar sein. Dort wird es auch Highlight-Videos aller WM-Partien geben.

Zudem soll es Audioreportagen „in den ARD -Radiowellen, auf sportschau.de und in der ARD -Audiothek“ geben, heißt es weiter. Hintergrundberichterstattung will die ARD beispielsweise in Form von Talks und Geschichten rund um die deutsche Mannschaft anbieten.

Neben der ARD überträgt auch das ZDF in Deutschland, die DFB-Elf startet am 24. Juli in Melbourne gegen Marokko in das Turnier.