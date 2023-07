FC Bayern: Brisante Schweinsteiger-These zu Guardiola

Bastian Schweinsteiger denkt, dass Pep Guardiola mitverantwortlich für den Verlust der deutschen Tugenden und Werte in den vergangenen zehn Jahren ist.

Schweinsteiger betonte: „Wir haben gewissermaßen unsere Werte verloren. Ich glaube, die meisten anderen Länder sahen Deutschland als Kämpfer, die bis zum Ende durchhalten und so weiter.“

DFB-Team seit WM 2018 tief in der Krise

2014 gewann die DFB-Elf die Weltmeisterschaft und bei der Europameisterschaft 2016 erreichte sie das Halbfinale. Seit dieser Zeit befinden sich Deutschen im Sinkflug. Bei der WM 2018 begann der Niedergang, der Weltmeister schied bereits in der Gruppenphase aus. Es war das erste Ausscheiden in der ersten Runde seit 1938 und das erste in der Gruppenphase seit der Wiedereinführung des Formats im Jahr 1950.