Kim wäre nicht der Erste! Diesen Koreaner setzte der FC Bayern schon ein

Wird Kim dadurch der erste Südkoreaner in der langen Geschichte des FC Bayern sein? Nein! Denn vor vier Jahren stand schon mal ein Spieler aus dem asiatischen Land im Kader der Münchner. Sein Name: Woo-Yeong Jeong.

Nur zwei Einsätze für Jeong

Klar ist: Beide Südkoreaner heuerten mit völlig unterschiedlichen Vorzeichen beim FCB an, sind auch kaum zu vergleichen. Für Jeong hatte der Klub im Jahr 2018 eine Ablösesumme von gerade einmal 700.000 Euro an Incheon United überwiesen. Beim 1. FC Köln, dem FC Augsburg und RB Salzburg spielte der 23-Jährige damals ebenfalls vor.

Zumeist sammelte Jeong nur in der zweiten Mannschaft der Bayern Spielpraxis, verbuchte in 46 Spielen immerhin 14 Treffer sowie 15 Assists. Sein Profi-Debüt feierte der koreanische Offensivspieler dann ausgerechnet in der Champions-League. Beim Gruppenspiel gegen Benfica Lissabon leuchtete in der 81. Minute die Nummer 20 auf der Anzeigetafel auf, Thomas Müller machte für den Jungspund Platz.