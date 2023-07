WM-Generalprobe der DFB-Frauen: Letzte Chance im Casting

Die Bundestrainerin will keine Experimente mehr © FIRO/SID

"Wir nehmen uns vor, die Zuschauer mitzunehmen und mit schönem und erfolgreichem Fußball zu begeistern", sagte Linksverteidigerin Felicitas Rauch (VfL Wolfsburg) vor dem Testspiel gegen Sambia in Fürth (20.30 Uhr/ARD) vor über 10.000 Fans.

Experimentieren will die Bundestrainerin in ihrer Startelf nicht mehr. "Natürlich werden wir erst mal mit der Mannschaft auflaufen, von der wir glauben, dass die Spielerinnen gerade in einer guten Form sind", stellte Martina Voss-Tecklenburg vor dem Länderspiel gegen den WM-Neuling klar.