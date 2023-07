Tour de France LIVE: 7. Etappe von Mont-de-Marsan nach Bordeaux im TV, Stream, Ticker

Nach zwei harten Tagen in den Bergen kommen die Sprinter wieder zum Zug. Mischt Phil Bauhaus erneut im Kampf um den Tagessieg mit?

Zwei Tage ging es für die Sprinter um Phil Bauhaus in den Pyrenäen ums Ankommen in der Karenzzeit, am Freitag stehen die schnellsten Fahrer im Feld wieder im Mittelpunkt.