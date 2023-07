Die Finals: Das Multisportevent LIVE im TV, Stream und Ticker

Donnerstag begann mit den Finals ein Multisportevent in der Rhein-Ruhr-Region, Kassel und Berlin. In vielen Sportarten geht es um den Meistertitel oder die Qualifikation für eine Weltmeisterschaft. Hier gibt es alles Wissenswerte zu den Finals 2023.

Ab Donnerstag werden fast ausschließlich in der Rhein-Ruhr-Region 159 deutsche Meistertitel in 18 Sportarten vergeben. Die Leichtathletik-Wettbewerbe (bis auf Stabhochsprung) werden in Kassel ausgetragen, Schwimmen in Berlin.