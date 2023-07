Basketball: Team USA ohne Topstars zur WM

Kein LeBron James, kein Steph Curry, kein Kevin Durant: Die US-Basketballer werden bei der WM ohne Topstars auflaufen. Im zwölfköpfigen Aufgebot für das Turnier in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September), das am Donnerstag (Ortszeit) bekannt gegeben wurde, befinden sich lediglich vier NBA-Allstars.

Die bekanntesten Namen im Kader des Nationaltrainers Steve Kerr sind Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Brandon Ingram (New Orleans Pelicans) und Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies), der in der vergangenen NBA-Saison zum besten Defensivspieler gewählt wurde. Dazu kommt Paolo Banchero, Rookie des Jahres in der nordamerikanischen Profiliga.