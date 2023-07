Brasilien: Staatspräsident Lula kritisiert Wahl von Ancelotti zum Nationalcoach

Selbst in der brasilianischen Politik ist Carlo Ancelottis Wahl zum Nationaltrainer Thema. Staatspräsident Lula da Silva kann jene Berufung allerdings nicht nachvollziehen.

„Ich schätze Ancelotti, aber er war nie der Trainer von Italien. Warum löst er nicht das Problem, dass Italien nicht an der letzten Weltmeisterschaft teilgenommen hat?“, fragte der 77-Jährige in einem Interview mit dem Fernsehsender SBT am Donnerstagabend Ortszeit.