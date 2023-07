Boxen: Joshua misst sich im August mit Whyte

Der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua steigt im August wieder in den Ring. Der 33 Jahre alte Brite tritt in der Londoner O2-Arena gegen seinen Landsmann Dillian Whyte an, nachdem die langwierigen Gespräche für einen Kampf gegen WBC-Champion Tyson Fury gescheitert sind. 2015 hatte Joshua, der 2017 Box-Ikone Wladimir Klitschko in die Rente geschickt hatte, bereits gegen Whyte gewonnen.