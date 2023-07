Bora-hansgrohe hakt Gelb-Verlust ab: "Können damit leben"

Das Gelbe Trikot behielt Bora-hansgrohe nur einen Tag in den eigenen Reihen, der Ärger über den Verlust hielt sich dennoch in Grenzen.

Das Gelbe Trikot behielt Bora-hansgrohe nur einen Tag in den eigenen Reihen, der Ärger über den Verlust der Gesamtführung bei der 110. Tour de France durch Jai Hindley hielt sich beim deutschen Radrennstall dennoch in Grenzen. "Wir können damit leben, dass wir das Trikot verloren haben", sagte der deutsche Meister Emanuel Buchmann nach der sechsten Etappe im Pyrenäen-Örtchen Cauterets.

Etappensieger Tadej Pogacar (UAE Emirates) und Titelverteidiger Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), der sich als Etappenzweiter an die Spitze des Klassements setzte, fahren bei der Frankreich-Rundfahrt in einer eigenen Liga. "Die zwei waren einfach zu stark, da hatten wir keine Chance", sagte Buchmann.

Der Ravensburger hatte erneut wertvolle Helferdienste für den australischen Kapitän Hindley geleistet. Am Col du Tourmalet musste Hindley, der am Mittwoch mit einem Etappensieg ins Gelbe Trikot gefahren war, aber abreißen lassen. Hindley sprach dennoch von einem "coolen Tag" in Gelb.