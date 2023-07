Bundesliga-Profi verhöhnt Transgender

Darmstadt-Profi Klaus Gjasula teilt in den sozialen Medien ein Video vom „Cologne Pride“. Ein Vergleich in der Transgender-Diskussion entgleist zur Geschmacklosigkeit.

Der Mittelfeldspieler des Aufsteigers sorgte am Donnerstag mit einem Beitrag in seiner Instagram-Story für Aufsehen.

Der 33-Jährige postete einen Ausschnitt eines Videos in seiner Story, in dem Teilnehmer des „Cologne Pride“ zur Entwicklung der LGBTQ-Szene gefragt wurden.

In diesem Beitrag erklärte eine Frau, es gebe mindestens drei Geschlechter. Das veranlasste Gjasula zu einem spöttischen Kommentar: „Bald neuer Hollywood Film. Anstatt Triple X kommt Triple Gender. Mann, Giraffe und Auto in einem“, schrieb er in seine Story und machte sich somit über Transgender lustig.