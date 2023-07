Wimbledon: Grealish-Jubel nach Wimbledon-Coup

In der zweiten Runde in Wimbledon muss Casper Ruud bereits wieder die Koffer packen. Der Norweger unterliegt einem ungesetzten Briten, der auch noch einen besonderen Jubel auspackt.

Der Weltranglistenvierte Casper Ruud ist bei den 136. All England Championships in der zweiten Runde mit einer am Ende miserablen Leistung gescheitert.