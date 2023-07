Paula Badosa und Stefanos Tsitsipas - Das neue Tennis-Traumpaar packt aus

„Ja, wird sind ein Paar. Aber nicht nur. Wir sind Seelenverwandte. So sollte man es definieren“, sagte Stefanos Tsitsipas im Rahmen des ATP-Turniers in Stuttgart gegenüber der Bild -Zeitung und machte damit seine Liebe zu Tennisspielerin Paula Badosa öffentlich .

Badosa träumte von Tsitsipas

Nach ihrem Auftaktsieg in Wimbledon sprach Badosa über Ursprünge der Beziehung: „Ich habe mich in Australien verletzt und dann sein Match gesehen, das Finale gegen Djokovic. Natürlich hatte ich Jetlag, weil ich in Spanien war, aber ich beschloss, mir dieses Spiel anzusehen.“